'Le mie politiche non cambieranno mai'

NEW YORK, 04 APR – “Le mie politiche non cambieranno mai. Questo è un grande momento per arricchirsi, per arricchirsi più che mai”. E’ il messaggio lanciato da Donald Trump su Truth agli investitori “che vengono negli Stati Uniti e investono”.

