Trump al Wsj, eravamo informati sui piani di Israele

agenzia

'Ho parlato con Netanyahu anche ieri'

WASHINGTON, 13 GIU – Donald Trump ha dichiarato al Wall Street Journal che lui e il suo team erano stati informati sui piani di Israele per attaccare l’Iran. Alla domanda su che tipo di preavviso gli Stati Uniti avessero ricevuto prima dell’attacco, il presidente ha risposto cosi’: “preavviso? Non era un preavviso. Era ‘sappiamo cosa sta succedendo'”. Donald Trump ha detto in una breve intervista telefonica al Wall Street Journal di aver parlato con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ieri e di voler parlare di nuovo con lui oggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA