Trump: alle 12 partiranno le prime lettere sui dazi

Per i Paesi allineati ai Brics +10% di tariffe

WASHINGTON, 06 LUG – Donald Trump ha confermato sul suo social Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della scadenza per l’entrata in vigore delle imposte sospese. Il presidente degli Stati Uniti assicura anche dazi aggiuntivi del 10% contro i paesi “allineati” ai Brics.

