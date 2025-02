agenzia

'Martedì o mercoledì annuncerò dazi reciproci'

NEW YORK, 09 FEB – “Annuncerò dazi del 25% sull’acciaio e l’alluminio lunedì”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che martedì o mercoledì annuncerà “dazi reciproci” che “entreranno in vigore quasi subito”.

