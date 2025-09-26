Trump annuncia, dazi al 50% per mobili da cucina e bagno

agenzia

Scattano il primo ottobre. 'Usa inondati da questi prodotti'

NEW YORK, 25 SET – Donald Trump annuncia che dal primo ottobre scatteranno dazi al 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati. La decisione è stata presa perché gli Stati Uniti sono “inondati da questi prodotti che arrivano da altri paesi. E’ ingiusto e dobbiamo proteggere, per motivi di sicurezza nazionale, il processo manifatturiero”.

