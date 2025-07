Trump apre un’inchiesta sui visti internazionali a Harvard

agenzia

Rubio ha informato il presidente del college in una lettera

WASHINGTON, 23 LUG – Nuovo capitolo della guerra tra l’amministrazione di Donald Trump e Harvard. Il dipartimento di Stato ua infatti aperto un’indagine sull’adesione dell’ateneo a un programma governativo per i visti a studenti e professori stranieri. Lo riporta il New York Times precisando che il segretario di Stato Marco Rubio ha informato dell’indagine Alan M. Garber, il presidente di Harvard, in una lettera inviata oggi.

