Trump attacca Powell, Fed dovrebbe tagliare i tassi

'E' stupido, mi odia'. Dovrebbero essere più bassi di 2,5 punti'

NEW YORK, 18 GIU – La Fed dovrebbe tagliare i tassi di interesse. Lo ribadisce Donald Trump nel giorno in cui la banca centrale americana annuncerà le proprie decisioni di politica monetaria. Jerome Powell sta facendo un “cattivo lavoro”, “probabilmente oggi non taglierà i tassi”, ha aggiunto Trump sottolineando che i tassi dovrebbero essere 2,5 punti più bassi. Se lo fossero “risparmieremmo miliardi di dollari sul debito”. Powell “non è intelligente, mi odia”, ha messo in evidenza Trump. “E’ uno stupido”, ha osservato ancora mettendo in evidenza che in Europa il costo del denaro è stato ridotto.

