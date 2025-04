Trump attacca Zelensky per il suo rifiuto ad una Crimea russa

agenzia

'Dichiarazioni incendiarie che rendono difficile la pace'

WASHINGTON, 23 APR – Donald Trump attacca duramente su Truth Volodymyr Zelensky per il suo rifiuto di riconoscere la Crimea come russa, definendolo un uomo “senza carte da giocare”. “Sono dichiarazioni incendiarie come quelle di Zelensky che rendono così difficile risolvere questa guerra. Non ha nulla di cui vantarsi! La situazione per l’Ucraina è disastrosa: può ottenere la pace o può combattere per altri tre anni prima di perdere l’intero Paese”, ha scritto sostenendo che “la dichiarazione rilasciata oggi da Zelensky non farà altro che prolungare il ‘campo di sterminio'”.

