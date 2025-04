agenzia

'Per ingiusti squilibri commerciali e barriere non tariffarie'

NEW YORK, 13 APR – “Nessun paese si salva” dai dazi americani per gli “ingiusti squilibri commerciali e le barriere non tariffarie che sono stati usati contro di noi, soprattutto dalla Cina”. Lo ha detto Donald Trump.

