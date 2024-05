Trump, ‘Biden ci porta verso la terza guerra mondiale’

agenzia

'Non fornirà armi a Israele mentre combatte per sradicare Hamas'

ROMA, 09 MAG – “Biden è debole, corrotto e sta guidando il mondo direttamente verso la terza guerra mondiale”: lo scrive Donald Trump sul suo social commentando l’intenzione del presidente americano di interrompere le forniture di armi offensive a Israele nel caso in cui decidesse di invadere Rafah. “Il disonesto Joe Biden, che lo sappia o meno, ha appena dichiarato che non fornirà armi a Israele mentre combatte per sradicare i terroristi di Hamas a Gaza. Hamas ha ucciso migliaia di civili innocenti, compresi i bambini, e tiene ancora in ostaggio gli americani, se gli ostaggi sono ancora vivi – si legge nel messaggio pubblicato sul social Truth -. Eppure, Il disonesto Joe si schiera dalla parte di questi terroristi, così come si è schierato dalla parte dei Radical Mobs che si stanno impadronendo dei nostri campus universitari, perché i suoi finanziatori li finanziano”. “Biden è debole, corrotto e sta portando il mondo dritto verso la terza guerra mondiale. Ricordate: questa guerra in Israele, proprio come quella in Ucraina, non sarebbe MAI iniziata se io fossi stato alla Casa Bianca. Ma molto presto torneremo a chiedere LA PACE ATTRAVERSO LA FORZA!”, conclude l’ex presidente americano.

