Trump celebra i suoi primi 6 mesi, abbiamo rilanciato Usa

agenzia

'Un anno fa eravamo morti, ora i più rispettati al mondo'

NEW YORK, 20 LUG – “Oggi è l’anniversario dei sei mesi del mio secondo mandato”, considerato “come uno dei periodi più significativi di qualsiasi presidente. In altre parole abbiamo fatto molte grandi cose, inclusa la fine di varie guerre in Paesi non legati a noi. Sei mesi non sono un lungo periodo per il rilancio di un Paese importante”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth augurando a tutti buon anniversario. “Un anno fa eravamo morti, con quasi nessuna speranza di rilancio. Ora siamo il Paese più rispettato al mondo”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA