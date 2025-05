agenzia

'Putin sta uccidendo molte persone'

NEW YORK, 25 MAG – Donald Trump non esclude sanzioni alla Russia. A chi gli chiedeva se le valutasse, il presidente ha risposto: “certamente”. “Sta uccidendo molte persone. Non so cosa sia successo” a Vladimir Putin e qualsiasi cosa gli è successo “non mi piace” ha detto Trump.

