agenzia

Ha mentito al Congresso su Biden

NEW YORK, 24 LUG – Donald Trump chiede le dimissioni del direttore dell’Fbi Christopher Wray per aver mentito al Congresso. “Ho guardato l’audizione al Congresso di Christopher Wray. Gli è stato chiesto se aveva notato un declino cognitivo di Joe Biden e ha detto di non aver notato nulla. Il direttore Wray dovrebbe dimettersi immediatamente”, scrive Trump sul suo social Truth.

