'Mi auguro che la mia eredità sia quella di un pacificatore'

NEW YORK, 09 FEB – “Come dice la Bibbia, ‘beati i mediatori di pace’. Mi auguro che quando tutto finirà, la mia eredità sarà conosciuta come pacificatore e unificatore”. Lo ha detto Donald Trump, come riportato da un tweet della Casa Bianca.

