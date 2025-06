agenzia

'Sono voci, vediamo cosa succede'

NEW YORK, 26 GIU – “Si vocifera che il New York Times e la Cnn, in fallimento, licenzieranno i giornalisti che hanno inventato storie false sui siti nucleari dell’Iran perché sono così sbagliate. Vediamo cosa succede”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA