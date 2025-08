Trump congela 300 milioni alla University of California

agenzia

Per accuse di antisemitismo, discriminazioni e pregiudizi

WASHINGTON, 01 AGO – Il governo federale sta congelando oltre 300 milioni di dollari di fondi per la ricerca alla University of California (Ucla), Los Angeles, accusandola di antisemitismo, discriminazioni e pregiudizi. L’Ucla diventa così l’ultima università a essere presa di mira dall’amministrazione Trump, in un contesto più ampio di lotta contro le ideologie “woke”.

