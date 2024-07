Trump, considererei il ceo di JPMorgan come segretario al Tesoro

agenzia

In passato Jamie Dimon era stato proposto anche come presidente

NEW YORK, 16 LUG – Donald Trump potrebbe considerare Jamie Dimon, l’amministratore delegato di JPMorgan come segretario al Tesoro nel caso in cui vincesse le elezioni. Lo ha detto l’ex presidente in un’intervista a Bloomberg Businesswek. “E’ qualcuno che considererei”, ha detto Trump aprendo alla possibilità di Dimon al Tesoro. Il nome dell’amministratore delegato di JPMorgan circola da tempo come segretario al Tesoro sia democratico sia repubblicano e, in passato, Dimon era stato proposto anche come presidente.

