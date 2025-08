Trump, ‘costruirò una sala da ballo da 200 mln alla Casa Bianca’

agenzia

Lavori al via a settembre, finanziati dal tycoon e donatori

WASHINGTON, 31 LUG – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta ristrutturando la Casa Bianca secondo i suoi gusti, costruirà un’enorme sala da ballo per ospitare ricevimenti ufficiali, uno dei più grandi progetti per la residenza presidenziale statunitense degli ultimi cento anni. Trump stesso e donatori non specificati pagheranno il costo del progetto da 200 milioni di dollari, secondo quanto dichiarato ieri sera dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in una conferenza stampa. “Non c’è mai stato un presidente bravo nelle sale da ballo”, ha detto ai giornalisti il presidente 79enne ed ex promotore immobiliare a proposito dell’ultimo tentativo di lasciare il segno alla Casa Bianca. “Sono bravo a costruire cose, e la costruiremo rapidamente e nei tempi previsti. Sarà bellissima”, ha detto Trump, assicurando che il carattere dell’edificio originale sarebbe stato preservato. La nuova struttura si estenderà su oltre 8.000 metri quadrati (90.000 piedi quadrati) e avrà una capienza di 650 persone, secondo Leavitt. I lavori alla sala da ballo – un progetto covato da tempo da Trump – inizieranno a settembre e si prevede che saranno completati “ben prima” della fine del suo secondo mandato, nel gennaio 2029, ha affermato Leavitt. La speranza è che possa ospitare grandi cene di Stato, offerte in onore dei capi di Stato stranieri in visita a Washington. Finora, queste venivano generalmente organizzate erigendo un’enorme tenda nel parco della Casa Bianca.

