Trump, da Softbank investimento storico di 100 miliardi

NEW YORK, 16 DIC – “Softbank investirà 100 miliardi di dollari in America e creerà almeno 100.000 posti di lavoro”. Lo annuncia Donald Trump a Mar-a-Lago. “Questo è un investimento storico”, aggiunge il presidente-eletto. “Dal primo giorno lanceremo una serie di riforme” per rilanciare l’economia e i lavori “sono già in corso” per ridurre le regole e sostenere la crescita e l’occupazione ha detto Trump.

