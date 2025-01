Trump, declassificare dossier su Jfk e Martin Luther King

agenzia

Firmato il decreto

NEW YORK, 23 GEN – Donald Trump ha firmato un decreto per togliere il segreto sui documenti relativi a Jfk e Martin Luther King. “Tutto sarà rivelato. La gente lo attende da anni, decenni”, ha detto Trump ordinando la declassificazione dei documenti del governo americano sugli omicidi del presidente John F. Kennedy nel 1963, di suo fratello Robert F. Kennedy nel 1968, così come del leader dei diritti civili Martin Luther King Jr lo stesso anno.

