Trump, Dipartimento Giustizia e Fbi non hanno fatto loro lavoro

agenzia

Post su Truth senza menzionare l'attacco a New Orleans

ROMA, 02 GEN – Donald Trump ha accusato le autorità statunitensi di non aver fatto il loro dovere. In un post su Truth Social, il presidente eletto ha affermato che il Paese è un “disastro” e uno “zimbello di tutto il mondo”. Lo riporta Sky News. Pur non avendo menzionato specificamente l’attacco di Capodanno a New Orleans, ha affermato che il Dipartimento di Giustizia e l’Fbi “non hanno fatto il loro lavoro” per proteggere gli americani. “Gli Usa stanno crollando. Una violenta erosione della sicurezza, della sicurezza nazionale e della democrazia sta avvenendo in tutta la nostra nazione. Solo la forza e una leadership potente potranno fermarla”. E ha concluso il post dicendo: “Ci vediamo il 20 gennaio. Rendiamo l’America di nuovo grande”.

