Trump, due settimane tempo massimo per decisione su Iran

'Difficile chiedere a Israele di fermare gli attacchi'

WASHINGTON, 20 GIU – Due settimane è il tempo “massimo” per prendere una decisione sull’Iran: lo ha detto Donald Trump ai reporter al suo arrivo nel New Jersey. “E’ difficile chiedere a Israele di fermare gli attacchi in Iran”, ha detto ancora il presidente degli Stati Uniti, aggiungendo che “stiamo parlando con l’Iran”, e che, a suo giudizio, “è improbabile che gli europei possano essere d’aiuto nel porre fine alla guerra tra Iran e Israele”. Donald Trump ha poi affermato di ritenere che l’Iran sia “a settimane o mesi” dalla bomba atomica e che la capa degli 007 Usa Tulsi Gabbard “sbaglia” sull’intelligence relativa alla distanza che separa Teheran dall’arma nucleare.

