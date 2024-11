agenzia

'Restate in fila, incasseremo grande vittoria'

NEW YORK, 05 NOV – “E’ ufficialmente l’Election Day. Questo è il giorno più importante nella storia americana”. Lo scrive su X Donald Trump, invitando gli elettori a “restare in fila” ai seggi anche se ci sarà molto da aspettare. “Insieme incasseremo una grande vittoria e renderemo l’America di nuovo grande”, ha messo in evidenza Trump.

