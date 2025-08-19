Trump esclude invio di truppe Usa in Ucraina per sicurezza

agenzia

'Germania, Gb e Francia vogliono militari sul terreno'

NEW YORK, 19 AGO – Donald Trump esclude l’invio di truppe americane in Ucraina nell’ambito delle garanzie di sicurezza. In un’intervista a Fox, il presidente lo ha assicurato chiamate. “Avete la mia parola”, ha detto.”Francia, Germania e Regno Unito vogliono truppe sul campo in Ucraina”, ha aggiunto. Ed ha ribadito che Kiev non sarà parte della Nato.

