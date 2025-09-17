Trump, ‘essere qui uno dei più grandi onori della mia vita

agenzia

'Privilegio unico'

ROMA, 17 SET – La visita di Stato nel Regno Unito è “uno dei più grandi onori della mia vita”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando durante la cena di Stato a Windsor. Il presidente americano ha dichiarato che lui e la moglie Melania sono entrambi “profondamente grati” al re e alla regina per averli ospitati al castello di Windsor e che è stato un “privilegio unico” essere il primo presidente americano ad essere accolto nel Regno Unito per una visita di Stato, per ben due volte.

