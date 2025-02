Trump evoca stop aiuti a Egitto-Giordania sui palestinesi

agenzia

Se non accoglieranno gli sfollati da Gaza

WASHINGTON, 10 FEB – Trump ha evocato uno stop agli aiuti all’Egitto e alla Giordania se non accoglieranno i palestinesi da Gaza. Trump ha affermato che potrebbe “teoricamente” sospendere gli aiuti alla Giordania e all’Egitto se questi si rifiutassero di accogliere i palestinesi, dopo aver lanciato un piano per trasferire i cittadini di Gaza nei due Paesi. La minaccia è arrivata dopo che lunedì l’Egitto ha respinto “qualsiasi compromesso” che possa violare i diritti dei palestinesi, in una dichiarazione rilasciata dopo l’incontro del ministro degli Esteri Badr Abdelatty con la sua controparte statunitense a Washington.

