Trump firma il ‘big beautiful bill’, è l’età dell’oro

agenzia

Il provvedimento è legge, la cerimonia alla Casa Bianca

NEW YORK, 04 LUG – Donald Trump firma il ‘big beautiful bill’, il budget contenente tutte le sue promesse elettorali, dal taglio delle tasse ai fondi per la lotta all’immigrazione. Il presidente ha firmato il provvedimento, trasformandolo in legge, nel South Lawn della Casa Bianca. La legge crea “ricchezza per la classe media e rafforza i confini”, ha detto Trump, sottolineando che l’America è entrata nell'”età dell’oro”.

