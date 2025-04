agenzia

'Oggi è il giorno della liberazione'

WASHINGTON, 02 APR – Donald Trump ha annunciato che firmera’ a breve un ordine per i dazi reciproci Usa. “Oggi è il giorno della liberazione – ha detto – Sarà il giorno che sarà ricordato come quello in cui abbiamo reso l’America di nuovo ricca”

