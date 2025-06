agenzia

L'intervista a Nbc

NEW YORK, 13 GIU – Donald Trump ha detto a Nbc che funzionari iraniani lo stanno chiamando per discutere della situazione. “Mi stanno chiamando per parlare”, ha riferito il presidente. A chi gli chiedeva di identificare chi lo stava chiamando, Trump ha risposto: “le stesse persone con cui abbiamo lavorato l’ultima volta. Molti di loro sono morti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA