Trump, ‘Gaza consegnata agli Usa da Israele dopo la guerra’

agenzia

'I palestinesi reinsediati altrove, non servono nostri soldati!'

ROMA, 06 FEB – “Gaza verrebbe consegnata agli Stati Uniti da Israele al termine dei combattimenti. I palestinesi, persone come Chuck Schumer, sarebbero reinsediati in comunità molto più sicure e belle, con case nuove e moderne, nella regione. Avrebbero davvero la possibilità di essere felici, sicuri e liberi”. Lo scrive su Truth Donald Trump. “Gli Usa, lavorando con grandi team di sviluppo provenienti da tutto il mondo, inizierebbero la costruzione di quello che diventerebbe uno dei più grandi e spettacolari sviluppi del genere sulla Terra. Gli Usa non avrebbero bisogno di soldati! La stabilità della regione regnerebbe!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA