Trump ha raccolto 50,5 milioni in evento in Florida

agenzia

La cifra è quasi il doppio di quella di Biden, Clinton e Obama

NEW YORK, 06 APR – Donald Trump ha raccolto 50,5 milioni di dollari nell’evento organizzato in Florida dal miliardario di hedge fund John Paulson. La cifra è quasi il doppio dei 26 milioni raccolti da Joe Biden con Bill Clinton e Barack Obama. “E’ più chiaro che mai che abbiamo il messaggio, le attività operative e i soldi per spingere il presidente Trump alla vittoria il 5 novembre”, ha detto la campagna di Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA