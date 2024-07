Trump, ‘Harris incompetente, i dem hanno imbrogliato’

agenzia

'Con lei il confine è più pericoloso, è la più impopolare'

NEW YORK, 23 LUG – Donald Trump attacca Kamala Harris in una serie di post al vetriolo sul suo social Truth. La vicepresidente è criticata per la gestione del confine, uno dei dossier che gli ha affidato Biden. “La sua incompetenza ci ha regalato il confine peggiore e più pericoloso al mondo”, afferma Trump citando un sondaggio di Nbc secondo il quale Harris è il vicepresidente più impopolare della storia. “I democratici hanno detto bugie e ingannato il pubblico su Biden, hanno anche ingannato i repubblicani, ai quali hanno causato uno spreco di soldi”, aggiunge Trump.

