Trump, ‘ho 500 milioni di dollari in contanti’

agenzia

Il tycoon rivendica di avere il denaro per pagare la sanzione

WASHINGTON, 22 MAR – “Grazie al duro lavoro, al talento e alla fortuna, ho quasi cinquecento milioni di dollari in contanti, una somma significativa che avevo intenzione di usare per la mia campagna elettorale”. Lo ha rivendicato Donald Trump sul suo social media Truth a proposito della sanzione da 464 milioni di dollari che egli definisce “folle e politicamente motivata”. “Non ho fatto nulla di sbagliato se non vincere un’elezione nel 2016, avere ottenuto un risultato migliore nel 2020 ed essere di nuovo in vantaggio, di gran lunga, ora. Questo è il comunismo in America!”, ha attaccato il tycoon.

