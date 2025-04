agenzia

'Quasi tutti i Paesi ci derubavano, ora non più'

NEW YORK, 29 APR – “Lo meritano”. Così Donald Trump ha risposto nel corso di un’intervista ad Abc, di cui sono stati diffusi degli estratti, a chi gli chiedeva dell’attuale livello dei dazi alla Cina al 145%. “Quasi tutti i Paesi del mondo ci derubavano, Ora non lo fanno più”, ha messo in evidenza.

