Trump: ‘Il 6 gennaio solo incidenti minori, erano innocenti’

agenzia

'Criminale commissione che ha indagato, hanno distrutto prove'

WASHINGTON, 22 GEN – Gli insurrezionisti del 6 gennaio “sono stati trattati come i peggiori criminali. E stavano solo protestando perché le elezioni del 2020 erano state truccate”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox News, a proposito della grazia concessa ai rivoltosi dell’assalto a Capitol Hill. “Molti di loro erano innocenti e ci sono stati solo incidenti minori con la polizia”, ha aggiunto il presidente americano. Trump ha accusato la Commissione speciale della Camera che ha indagato sull’assalto del 6 gennaio 2021 di “aver distrutto le prove. Sono dei criminali e per questo sono stati graziati”, ha dichiarato il presidente Usa riferendosi a Liz Cheney, membro prominente della commissione che ha ricevuto la clemenza da Joe Biden. “Sono davvero convinto che se non avessi vinto le elezioni gli Stati Uniti sarebbero stati persi per sempre”, ha detto poi Trump. “Tutti i problemi che ha l’America in questo momento sono risolvibili: con impegno, lavoro e soldi”, ha aggiunto il tycoon dallo Studio ovale.

