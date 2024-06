Trump, il processo è stato molto duro per Melania

agenzia

Ex presidente sbarca su Tik Tok

NEW YORK, 02 GIU – Melania “sta bene ma il processo è stato molto duro per lei. Ha dovuto leggere tutta quella robaccia”. Lo afferma Donald Trump in un’intervista a Fox, sottolineando che il processo è stato “sotto molti punti di vista probabilmente più duro sulla mia famiglia che su di me”. Donald Trump sbarca su TikTok, l’app nel mirino di Washington e che una volta l’ex presidente voleva vietare. L’esordio sulla piattaforma è uno dei tentativi della campagna elettorale di Trump per raggiungere potenziali elettori soprattutto fra i giovani. Trump quando era alla casa Bianca voleva vietare TikTok ma di recente ha cambiato idea. Pur restando infatti convinto che ByteDance sia una minaccia alla sicurezza nazionale, l’ex presidente ritiene che un divieto farebbe arrabbiare i giovani e rafforzerebbe Meta, la società a cui fa capo Facebook e che lo ha bloccato per due anni dopo l’assalto del 6 gennaio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA