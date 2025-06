agenzia

L’AJA, 25 GIU – “L’impegno dell’aumento della spesa militare si chiamerà la dichiarazione di L’Aja, è una vittoria monumentale per gli Usa, perché portavamo un peso ingiusto, ma è anche una vittoria per l’Europa e la civiltà occidentale”. Lo ha detto il presidente degli Usa Donald Trump al termine del vertice de L’Aja. “Non so se è merito mio ma penso che sia merito mio”.

