Trump, improbabile licenziamento Powell a meno di frode

Il riferimento è alla ristrutturazione della sede della Fed

NEW YORK, 16 LUG – “Non stiamo parlando e pianificando” di licenziare Jerome Powell: un cambio ci sarà in otto mesi e “sceglieremo qualcuno che farà un grande lavoro”. Lo ha detto Donald Trump riferendosi alla scadenza del mandato di Powell nel maggior del 2026. “Non escludo nulla ma è molto improbabile, a meno che non debba lasciare per frode” sulla ristrutturazione della sede della Fed, ha aggiunto Trump. Nella ristrutturazione della sede della Fed a Washington “è possibile che ci sia una frode”, ha aggiunto Trump ammettendo di aver parlato con un gruppo di deputati repubblicani dell’idea di un licenziamento di Powell. Trump ha accusato Powell di aver tagliato i tassi di interesse per aiutare Kamala Harris.

