Trump in ritardo di tre ore al comizio in Michigan

agenzia

Il tycoon ha registrato il podcast con Joe Rogan

WASHINGTON, 25 OTT – Donald Trump è in ritardo di tre ore per il suo comizio in Michigan a causa della registrazione di una puntata del podcast con Joe Rogan, il più ascoltato negli Stati Uniti. Figura controversa e con un passato di estrema destra, il comico e presentatore era un aperto no vax durante il Covid tanto da suscitare una protesta contro Spotify, che ospitava il suo podcast, con figure come Neil Young e Joni Mitchell che decisero di abbandonare la piattaforma. Con il tycoon ha avuto un rapporto complicato e in passato aveva dichiarato che non l’avrebbe mai intervistato.

