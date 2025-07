Trump in versione opera cantonese, spopola lo spettacolo a Hong Kong

agenzia

Hong Kong, 16 lug. ‘Trump, The Twins President’. Si chiama così lo spettacolo di tre ore e mezza, che ha registrato il tutto esaurito a Hong Kong, espressione del teatro dell’assurdo, eredità e rivisitazione moderna dell’opera tradizionale cantonese, forma d’arte risalente a centinaia di anni fa e riconosciuta dall’Unesco come ”patrimonio culturale immateriale dell’umanità”.

Sul palco viene immaginato un gemello cinese del presidente americano Donald Trump, che si chiama Chuan Pu, traslitterazione in mandarino del nome “Trump”. Sognato dalla figlia, Ivanka Trump, per prendere il posto del padre rapito dagli alieni e dotato di una pistola ad acqua con la quale, dopo aver preso in giro l’abbigliamento di un uomo vestito tale quale al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli spara.

Il regista Edward Li Kui-Ming aveva già scritto uno spettacolo su Trump nel 2019, durante il primo mandato del presidente americano. Questa volta, oltre all’acceso scambio di battute con Zelensky, l’opera parla anche del tentato assassinio di Trump in Pennsylvania nel luglio dello scorso anno, degli attacchi del presidente all’Università di Harvard e del suo turbolento rapporto con Elon Musk. Lo spettacolo inizia con un sogno della figlia di Trump, Ivanka, in cui suo padre ha un fratello gemello immaginario che vive in Cina e si chiama Chuan Pu. Questo fratello gemello si reca negli Stati Uniti, dove Trump è impegnato nella campagna elettorale per la rielezione. Quando Trump viene rapito dagli alieni provenienti da Marte, Ivanka chiede a Chuan di fingere di essere lui per tenere unita la nazione durante una guerra commerciale con la Cina.

“E’ una commedia che riflette l’influenza che il presidente Donald Trump ha sulle persone. E’ così tanto influente che mi ha fatto venire voglia di realizzare un’opera a lui dedicata”, ha detto alla Cnn il regista Li, che di professione fa il maestro di feng shui. L’attore Loong Koon-tin si trasforma in Trump indossando una parrucca bionda e sopracciglia folte. “Ogni volta che mi immergo nel ruolo, sono Donald Trump”, ha detto alla Cnn Loong, spiegando di aver lavorato duramente per entrare nel personaggio. Con una storia che risale a cinque secoli fa, l’opera cantonese è nota per il suo trucco distintivo, i costumi tradizionali e le trame classiche. Era una forma di intrattenimento molto diffusa tra gli anni ’50 e ’60, ma negli ultimi decenni ha faticato ad attrarre un pubblico giovane. Li e la sua troupe vogliono invertire la tendenza sfruttando la presidenza Trump per renderla più adatta ai giovani.