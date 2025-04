Trump incontrerà il presidente di El Salvador lunedì

agenzia

'Lavoriamo insieme contro le organizzazioni terroristiche'

NEW YORK, 12 APR – Donald Trump incontrerà lunedì il presidente di El Salvador. Lo ha detto lo stesso Trump sul suo social Truth, sottolineando che gli Stati Uniti e El Salvador stanno lavorando insieme per sradicare le organizzazioni terroristiche. “Il presidente Bukele ha gentilmente accettato di tenere in custodia alcuni dei più violenti del mondo e degli Stati Uniti. Questi barbari sono sotto custodia di El Salvador, un Paese sovrano, e il loro futuro dipende dal presidente Bukele. Non minacceranno più i nostri cittadini”, ha detto Trump.

