Trump insiste: ‘Non lasceremo il canale di Panama alla Cina’

agenzia

Media: il presidente vuole eliminare il servizio postale Usa

WASHINGTON, 20 FEB – Donald Trump continua a insistere sul fatto che gli Stati Uniti devono riprendere il controllo del Canale di Panama. “E’ stata l’opera più costosa che abbiamo mai costruito, abbiamo perso migliaia di uomini”, ha detto il presidente americano a un evento a un evento organizzato a Washington dall’associazione dei governatori repubblicani. “Non lo lasceremo alla Cina”, ha sottolineato accennando poi anche alla possibile annessione della Groenlandia: “Ci occuperemo anche di quello”. Trump si sta preparando ad eliminare l’Usps, il servizio postale americano, e ad assorbire l’agenzia indipendente nella sua amministrazione. Lo rivela il Washington Post, citando fonti informate. La mossa smantellerebbe un servizio che esiste da circa 250 anni, gettando potenzialmente nel caos trilioni di transazioni. Il presidente Usa potrebbe firmare un ordine esecutivo nelle prossime ore per licenziare i membri del consiglio d’amministrazione del servizio postale e porre l’agenzia sotto il controllo del Dipartimento del Commercio e del segretario Howard Lutnick. Più di 50.000 persone potrebbero essere licenziate al Dipartimento della Difesa americano oggi, nell’ambito dei tagli drastici che sta attuando l’amministrazione Trump. Lo ha riferito un funzionario Usa alla Cnn. Il dipartimento ha circa 55.000 dipendenti in prova – il tipo di impiegato che il presidente americano ed Elon Musk hanno preso di mira – e questi potrebbero dover far le valigie in blocco nelle prossime ore al Pentagono.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA