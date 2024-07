agenzia

Il tycoon fischiato alla convention dei reporter neri

WASHINGTON, 31 LUG – “Sono stato il miglior presidente per i neri da Abraham Lincoln”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista alla National Association of Black Journalists (Nabj), la più importante associazione di giornalisti afroamericani con oltre 4.000 membri. La dichiarazione del tycoon è stata accolta da fischi e urla.

