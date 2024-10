Trump: “Israele dovrebbe colpire siti nucleari Iran”. Ucciso in Libano leader braccio armato Hamas

agenzia

Mentre Hezbollah riferisce di scontri con le truppe israeliane al confine con il Libano (“I soldati del nemico israeliano hanno tentato di nuovo di avanzare verso la periferia del villaggio di Odaisseh (Adaysseh)” e ‘gli scontri continuano’), Donald Trump afferma che Israele dovrebbe colpire i siti nucleari dell’Iran. “La risposta doveva essere: colpite il nucleare prima e preoccupatevi poi”, ha detto il tycoon a chi gli chiedeva cosa pensasse della risposta data dal presidente Usa sulla possibilità che lo Stato ebraico colpisca gli impianti atomici di Teheran.

Joe Biden si è detto contrario e nelle ultime ore ha esortato il governo israeliano guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu a cercare anche “altre alternative” agli attacchi alle installazioni petrolifere iraniane.

Intanto Hamas conferma l’uccisione in Libano di Saeed Atallah Ali, un comandante del braccio armato del gruppo, le Brigate al-Qassam. E’ stato ucciso, secondo quanto confermato da Hamas e riportato dalla tv satellitare al-Jazeera, in un raid di un drone israeliano che ha colpito il campo profughi palestinesi di Beddawi, nella zona di Tripoli, nel nord del Paese dei Cedri. Nell’operazione, stando a Hamas, sono rimasti uccisi anche la moglie e due figlie di Atallah Ali. “Promettiamo al nostro popolo di vendicare il sangue puro versato e di confermare che la nostra prossima serie di risposte sarà nei fatti prima che nelle parole”, afferma Hamas.

I militari israeliani confermano raid effettuati nella notte contro “elementi dell’organizzazione terroristica di Hezbollah che operavano in un centro di comando all’interno di una moschea adiacente al Martyr Salah Ghandour Hospital, nel sud del Libano”. L’operazione è avvenuta a Bint Jbeil.

Le Forze di difesa israeliane esortano gli sfollati libanesi in fuga dalle operazioni militari a non tornare nelle loro case, perché i raid contro il sud del Libano continuano. Lo ha scritto su X un portavoce delle Idf, senza specificare quali sono i villaggi che sono nel mirino.

Unifil, la forza delle Nazioni Unite in Libano, non lascerà le sue posizioni nel sud del Libano nonostante quella che è stata definita una richiesta di “riposizionamento” da parte di Israele. “Il 30 settembre le Idf hanno notificato a Unifil la loro intenzione di avviare incursioni di terra limitate in Libano – afferma la Missione secondo quanto si legge sul Guardian – Hanno anche chiesto il trasferimento di alcune nostre posizioni”. I caschi blu, assicurano, “restano in tutte le posizioni e continua a sventolare la bandiera delle Nazioni Unite”.

Allerta Fbi e Dipartimento per la sicurezza interna per possibili minacce alla sicurezza o violenze in vista del 7 ottobre, quando sarà passato un anno dall’attacco di Hamas in Israele. L’anniversario, è la valutazione nel contesto del conflitto in corso, potrebbe essere “un fattore motivante per estremisti violenti o autori di crimini d’odio a commettere atti di violenza o minacciare la sicurezza pubblica”.

Yahya Sinwar sarebbe vivo, starebbe ancora prendendo decisioni cruciali per Hamas, avrebbe indurito le sue posizioni, sarebbe diventato fatalista dopo quasi un anno di guerra a Gaza, non avrebbe alcuna intenzione di raggiungere un accordo con Israele e anzi sarebbe determinato a vederlo coinvolto in un conflitto più ampio in Medio Oriente. E’ quanto emerge dal New York Times che cita funzionari statunitensi. Anche se, riconoscono, non esiste una prova certa della sua esistenza in vita.

Secondo il giornale, i negoziatori americani credono che Hamas non abbia alcuna intenzione di raggiungere un accordo con Israele per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dall’attacco del 7 ottobre di un anno fa in Israele che ha portato all’avvio delle operazioni militari israeliane contro Hamas nell’enclave palestinese. E, scrive ancora il Nyt, i funzionari Usa ritengono anche che il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia preoccupato soprattutto della sua sopravvivenza politica e potrebbe non ritenere che un cessate il fuoco a Gaza sia nel suo interesse.