Trump, ‘Italia miglior alleato in Ue? Se Meloni resta premier’

'Sta facendo un ottimo lavoro'

WASHINGTON, 17 APR – “L’Italia può essere il miglior alleato degli Stati Uniti se Meloni resta premier”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. “È una persona fantastica e sta facendo un ottimo lavoro e il nostro rapporto è ottimo. L’Italia è uno dei nostri più stretti alleati non solo in Europa. Abbiamo molti italiani in questo paese e a loro piace Trump”, ha aggiunto il presidente.

