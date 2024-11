Trump, ‘la deportazione? Non abbiamo altra scelta’

agenzia

'Di fronte a traffico di droga e criminalità non c'è prezzo'

WASHINGTON, 07 NOV – “Non è una questione di prezzo. Non è… davvero, non abbiamo scelta. Quando le persone hanno ucciso e assassinato, quando i signori della droga hanno distrutto paesi, e ora torneranno in quei paesi perché non rimarranno qui. Non c’è un prezzo”: lo ha detto Donald Trump in una intervista a Nbc, quando gli e’ stato chiesto quale sara’ il costo del suo piano per la piu’ grande deportazione di massa della storia Usa.

