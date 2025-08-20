Sfoglia il giornale

Trump, ‘la governatrice della Fed Lisa Cook si dimetta ora’

Allega articolo su possibile falsificazione documenti

Di Redazione |

NEW YORK, 20 AGO – La governatrice della Fed Lisa Cook si deve dimettere ora. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Al post il presidente allega un articolo di Bloomberg sulla richiesta alla ministra della giustizia Pam Bondi da parte di un alleato di Trump di avviare un’indagine su Cook per aver falsificato documenti per spuntare condizioni migliori su un mutuo.

