agenzia

'Nulla conta finché non c'è accordo'

NEW YORK, 12 APR – Le trattative con l’Iran “stanno andando bene, ma nulla conta” finché non c’è un accordo fatto per questo “preferisco non parlarne”. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dai giornalisti al seguito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA