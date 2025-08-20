Trump, ‘l’Europa è in grado di proteggere l’Ucraina’

agenzia

Sulla guerra 'pensavo fosse più facile ma sono ottimista'

WASHINGTON, 19 AGO – “L’Europa è in grado di proteggere l’Ucraina”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista al Mark Levin Show ribadendo le accuse a Joe Biden di aver speso troppi miliardi per Kiev. “C’era un oceano di mezzo”, ha attaccato il presidente. “Sono ottimista, devo esserlo”, ha detto ancora Trump pur ammettendo: “Di tutte le sei guerre che ho fatto cessare, questa credevo fosse la più facile e invece le cose sono complicate”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA