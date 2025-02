agenzia

Il presidente scarica sul suo predecessore il rincaro dei prezzi

NEW YORK, 12 FEB – “L’inflazione di Biden è in rialzo”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth scaricando il rialzo dei prezzi in gennaio sul duo predecessore. Trump è entrato in carica il 20 gennaio.

